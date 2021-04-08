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08.04.2021 (11:10)

В Челябинской области определяют лучших снайперов Центрального военного округа

На полигоне под Челябинском проходят состязания среди лучших стрелков Центрального военного округа в рамках конкурса АрМИ-2021 «Снайперский рубеж». Цель – отобрать лучших на всеармейский этап и, может быть, побороться с представителями других стран уже на международном.

Всего в отборочных соревнованиях принимают участие около 50 снайперов ЦВО из регионов Сибири, Урала и Поволжья.

Первый этап отборочных соревнований называется «Индивидуальный зачет», где отбирают лучших отдельных стрелков. Он нужен для формирования рейтинга каждой команды, который сложится из индивидуальных результатов ее участников.

Также снайперам предстоит показать себя и в других упражнениях - «Квалификация», «Стрельба на зачет», «Стрельба из неудобных положений», «Заяви о себе», «Снайпер в наступлении», «Снайпер в обороне в ночное время», а также «Пирамида».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , АрМИ , Снайперский рубеж , Снайперы
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