08.04.2021 (11:20)

С военнослужащими ЦВО проведены занятия по огневой подготовке на горном полигоне в Киргизии

Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии выполнили упражнения учебных стрельб на горном полигоне Ала-Тоо.

В ходе занятия по огневой подготовке российские военнослужащие отработали стрельбу по статичным и появляющимся целям на различных дальностях, а также выполнили метание учебной ручной гранаты. Упражнения учебных стрельб выполнялись из автомата Калашникова и пистолета Макарова. К занятиям по огневой подготовке привлекались военнослужащие подразделения охраны, технической эксплуатационной части и службы наземного обеспечения полетов соединения.

Объединенная российская военная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении авиабазы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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