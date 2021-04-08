08.04.2021 (11:00)

В Крыму прошло специальное учение военной полиции и военной автомобильной инспекции Черноморского флота

Подразделения военной полиции (ВП) и военной автомобильной инспекции (ВАИ) Черноморского флота (ЧФ) провели совместное специальное учение на полигоне Ангарский армейского корпуса ЧФ.

В рамках учения военнослужащие подразделений ВАИ и ВП отработали алгоритм действий по обеспечению безопасности колонны автомобильной техники при совершении марша и безопасности пропускного режима на военном объекте.

По замыслу учения, условные диверсанты устроили засаду на колонну военной техники, а затем предприняли попытку прорыва через контрольно-пропускной пункт одной из воинских частей армейского корпуса ЧФ.

Сотрудники военной полиции и военной автомобильной инспекции, обеспечивающие безопасность движения колонны, отразили нападение и уничтожили условных диверсантов огнём из крупнокалиберных пулемётов, а группа быстрого реагирования разоружила сдавшихся нарушителей.

В ходе условного нападения на КПП спецмашина ВАИ блокировала возможный путь отступления условных диверсантов, после чего военные полицейские произвели задержание «противника».

Специальное учение прошло в рамках контрольной проверки подразделений военной полиции и военной автомобильной инспекции за зимний период обучения.

Данные тренировки проводятся регулярно с целью поддержания боеготовности подразделений ВП и ВАИ.

В учении было задействовано более 100 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.

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