08.04.2021 (10:50)

Десантно-штурмовые подразделения морской пехоты КФл в рамках подготовки к предстоящим зачётным тактическим учениям оценили на плаву бронетранспортёры БТР-82А

В рамках подготовки к предстоящим зачётным тактическим учениям с личным составом подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) была проведена тренировка по морской десантной подготовке (МДП) на современных бронетранспортёрах БТР-82А.

Занятия по морской десантной подготовке являются неотъемлемой частью боевой подготовки механиков-водителей подразделений сухопутных и береговых войск флотилии.

До начала тренировок на воде механики-водители прошли подготовку на учебных полигонах и учебно-тренировочных комплексах КФл. Затем они совершили марш из постоянного места дислокации к месту проведения учений в составе механизированных колонн. В ходе морской десантной подготовки военнослужащие изучают и отрабатывают тактические действия экипажей бронетранспортеров в составе подразделений, выполняют погрузку на десантные корабли и катера как с берега, так и на плаву. При выполнении учебных мероприятий десантно-штурмовые подразделения морской пехоты отработали практические действия по высадке морского десанта способами наплав и на упор.

Всего в мероприятиях боевой подготовки приняли участие порядка 1 тыс. военнослужащих КФл, было задействовано около 100 единиц боевой техники.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова. К ней привлекаются войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Комиссиями вышестоящих органов военного управления также будет проверена укомплектованность и обеспеченность войск, их способность выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год.

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