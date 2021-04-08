08.04.2021 (10:40)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии выполнили более 100 залпов из минометных установок в горах

В рамках контрольной проверки войск Южного военного округа (ЮВО) с участием военнослужащих артиллеристских подразделений российской военной базы в Абхазии завершились двусторонние ротные тактические учения (РТУ) с выполнением боевых стрельб из минометных установок.

На завершающем этапе учений военнослужащие минометных подразделений соединения провели боевые стрельбы, выполнив более 100 залпов из 120-мм минометов 2Б-11, 2С12 «Сани» и штатного артиллерийского вооружения.

Впервые удаленные командные пункты, бронетехника и скопления пехоты условного противника были уничтожены массированным огневым ударом из замаскированных укрытий, находящихся вне зоны прямой видимости «противника» с использованием маневров в горной местности и смены огневых позиций.

Также военнослужащие отработали ведение оборонительных действий, элементы тылового обеспечения подразделений при поддержке авиации, танковых экипажей.

Часть стрельб проходила в ночное время в условиях горно-лесистой и прибрежной местности, в т.ч. из орудий бронетранспортеров БТР-82АМ, 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30.

Всего в учениях приняли участие более 1 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 300 единиц военной техники.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова. К ней привлекаются войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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