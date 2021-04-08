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08.04.2021 (10:15)

В станице Вёшенской дочери фронтовика вручили удостоверение к медали «За боевые заслуги»

Сотрудники военного комиссариата Шолоховского, Боковского, Верхнедонского и Кашарского районов Ростовской области передали удостоверение к медали «За боевые заслуги» Меркуловой Валентине Константиновне, дочери умершего заместителя политрука взвода конной разведки 1178-го стрелкового полка красноармейца Константина Закутенко.

Константин Евсеевич Закутенко был призван на фронт Вешенским РВК Ростовской области в феврале 1942 г. За отличное выполнение боевых заданий по осуществлению связи между соседними подразделениями был представлен к Правительственной награде медали «За боевые заслуги». После войны трудился ветеринаром в сельском хозяйстве в Вешенском районе Ростовской области.

Также Константин Евсеевич был награжден орденом Отечественной войны II степени. Умер в 1985 году, так и не узнав о своем награждении.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Награждения , Великая Отечественная война (ВОВ)
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