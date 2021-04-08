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08.04.2021 (10:00)

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения артиллерийские подразделения морской пехоты Каспийской флотилии выполнили зачетные боевые стрельбы в ночных условиях

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения артиллерийские подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) выполнили зачетные боевые стрельбы в ночных условиях.

В целях маскировки стрельба и управление огнём артиллерии в ночных условиях была организована без использования осветительных приборов.

При выполнении огневых задач ночью для разведки и целеуказания артиллеристы применили пристрелку целей и выставление световых створов с помощью осветительных снарядов и мин. Также морские пехотинцы отработали новые методы выполнения огневых задач из всех видов артиллерийского вооружения с целью ослепления и дезориентации наступающих сил условного противника.

Корректирование огня артиллерии, наблюдение за поражением целей осуществлялось с использованием беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон-3».

Также военнослужащие выполнили нормативы по занятию огневых позиций (ОП) с ходу в дневных и ночных условиях. В ходе подготовки данных по стрельбе и управлению огнём командиры подразделений задействуют современные топографические комплексы.

При выполнении огневых задач командно-наблюдательные пункты организовали взаимодействие между миномётной и ствольной артиллерией. Миномётные батареи выполнили подсветку целей осветительными минами из миномётов 2Б11, а огневое поражение целей провели артиллерийские батареи 122 мм гаубиц Д-30.

Контрольная проверка войск ЮВО направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Проверка боеготовности
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