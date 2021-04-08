08.04.2021 (09:45)

Военный комиссариат Сочи отобрал более 30 кандидатов для поступления в вузы Минобороны России

В военном комиссариате города Сочи отобрано более 30 кандидатов для поступления в вузы Минобороны России.

Предварительный отбор абитуриентов осуществлялся в военных комиссариатах по месту жительства в целях определения годности кандидатов к обучению по уровню образования, возрасту, состоянию здоровья и дальнейшего направления в военные учебные заведения для сдачи вступительных испытаний.

Профессиональный отбор в военные вузы включает проверку общеобразовательного уровня абитуриентов, а также определение физической готовности к учебе и службе и прохождение медицинской комиссии.

Приёмные комиссии военных вузов, ориентируясь на результаты работы выездных групп, итоги сдачи кандидатами экзаменов и индивидуальные достижения абитуриентов, сформируют конкурсные списки претендентов на учебу. На их основе будут приняты решения с рекомендацией для обучения либо в отказе.

Набор абитуриентов осуществляется в военные учебные заведения, находящиеся на территории ЮВО, в их числе Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко, Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова и Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова.

Отбор проходит в 15 субъектах Российской Федерации. Военные комиссариаты и воинские части ЮВО направят отобранных кандидатов для поступления в вузы Минобороны России.

Кандидаты из Сочи могут получить всю необходимую справочную информацию по условиям вступительных испытаний и перечнем учебных заведений в военном комиссариате города Сочи по адресу ул. Горького 29, каб. №3.

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