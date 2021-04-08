08.04.2021 (09:30)

В Ставрополе состоялась первая гарнизонная тренировка парадных расчетов ЮВО

В Ставрополе на аэродроме Холодногорский состоялась первая гарнизонная тренировка парадных расчетов Южного военного округа (ЮВО) к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В парадном строю прошли около 2 тыс. военнослужащих ЮВО и представителей других ведомств. В механизированной колонне задействовано порядка 50 единиц техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град-М», «Ураган», тактические ракетные комплексы «Точка-У», специальная техника войск радиационной, химической и биологической защиты ЮВО.

При подготовке к торжественным мероприятиям реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЮВО осуществляется регулярная профилактическая дезинфекция мест приема и размещения парадных расчетов. Также военнослужащие-участники парада прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V».

Парад Победы в Ставрополе состоится 9 мая на площади В.И. Ленина в 10:00.

Всего на территории округа будет проведено 10 военных парадов в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице