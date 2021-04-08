08.04.2021 (09:15)

На Камчатке части Тихоокеанского флота готовятся к прохождению снежного циклона

В соединениях, частях и на кораблях Тихоокеанского флота, дислоцированных в регионе, повышена штормовая готовность.

В штабах Войск и сил на Северо-востоке России и в подводных силах ТОФ ведется мониторинг ситуации, в плановом порядке налажено взаимодействие с другими силовыми структурами, с администрациями городских округов и муниципалитетов Камчатского края. На боевых кораблях заведены дополнительные швартовые, имущество закреплено по-штормовому, на военных объектах проверены и приведены в готовность резервные источники питания.

Спасательные суда и суда вспомогательного флота готовы к выполнению задач по предназначению. Полёты авиации и переходы кораблей будут осуществляться с учетом фактических метеоусловий.

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