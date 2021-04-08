08.04.2021 (09:00)

Модернизированный фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» провёл артиллерийские стрельбы по береговым целям

В рамках отработки морских элементов курсовой задачи К-2 модернизированный фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» провёл серию артиллерийских стрельб по береговым целям.

В районе острова Желтухина, где расположен береговой полигон, корабль выполнил артиллерийские стрельбы на подавление видимой береговой цели и невидимой цели, скрытой рельефом местности. Стрельба по мишеням, имитирующим защищенные огневые точки и скопление боевой техники условного противника, велась из новой универсальной 100-мм установки А-190.

Особенностью этого учения стало использование для наведения корабельной артиллерии на цель скрытую рельефом местности, корректировки огня и объективного контроля, результатов боевого упражнения беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

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