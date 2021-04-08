08.04.2021 (08:30)

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков проинспектировал ход контрольной проверки в Уссурийском отдельном гвардейском соединении ВДВ

Командующий Воздушно-десантными войсками Герой России генерал-полковник Андрей Сердюков в ходе рабочей поездки в Уссурийское отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение проинспектировал ход контрольной проверки за зимний период обучения, стартовавшей в соединении в начале текущей недели.

В ходе работы, командующий войсками заслушал доклад командира соединения гвардии полковника Александра Корнева об итогах подготовки соединения в зимнем периоде обучения, ознакомился с состоянием военной и социальной инфраструктуры соединения, проверил ход контрольных занятий, а также провел строевой смотр подразделений соединения.

Также были осмотрены полевые пункты управления соединения и батальонов, проведен смотр учебно-материальной базы подразделений.

Кроме того, в ходе работы комиссии под руководством командующего ВДВ, особое внимание было уделено вопросам соблюдения прав и социальных гарантий военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей, а также укомплектованности подразделений личным составом, проходящим военную службу по контракту.

В завершении, генерал-полковник Андрей Сердюков подвел итоги работы и довел приоритетные задачи, стоящие перед соединением.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице