08.04.2021 (08:30)
Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков проинспектировал ход контрольной проверки в Уссурийском отдельном гвардейском соединении ВДВ
Командующий Воздушно-десантными войсками Герой России генерал-полковник Андрей Сердюков в ходе рабочей поездки в Уссурийское отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение проинспектировал ход контрольной проверки за зимний период обучения, стартовавшей в соединении в начале текущей недели.
В ходе работы, командующий войсками заслушал доклад командира соединения гвардии полковника Александра Корнева об итогах подготовки соединения в зимнем периоде обучения, ознакомился с состоянием военной и социальной инфраструктуры соединения, проверил ход контрольных занятий, а также провел строевой смотр подразделений соединения.
Также были осмотрены полевые пункты управления соединения и батальонов, проведен смотр учебно-материальной базы подразделений.
Кроме того, в ходе работы комиссии под руководством командующего ВДВ, особое внимание было уделено вопросам соблюдения прав и социальных гарантий военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей, а также укомплектованности подразделений личным составом, проходящим военную службу по контракту.
В завершении, генерал-полковник Андрей Сердюков подвел итоги работы и довел приоритетные задачи, стоящие перед соединением.