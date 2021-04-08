08.04.2021 (08:15)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах приступили к переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации

В армейском корпусе Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах, военнослужащие приступили к переводу вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на летний режим эксплуатации.

В данный момент экипажи гусеничной и колёсной техники приступили к очистке машин от пыли и грязи, после марша с полигона «Успеновский». Помимо этого, механики-водители проверяют работоспособность всех узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем, а в случае выявления недостатков, совместно с техниками подразделения, принимают все необходимые меры по их устранению.

На следующем этапе сезонных работ военнослужащие проведут замену масел, смазок, проверят уровень охлаждающих жидкостей, а также содержание в ней воды, выполнят различные регулировки, обслужат тормозные и гидравлические системы. В общей сложности специалистами будет выполнено более 50 технических операций на каждой единице техники.

Для качественного перевода военной техники на летний режим эксплуатации и оказания квалифицированной помощи при выполнении наиболее сложных работ будут привлекаться специализированные бригады обслуживающих организаций.

Перед началом мероприятий по переводу ВВСТ на летний режим эксплуатации, с личным составом, привлекаемым для проведения сезонных работ, были проведены инструкторско-методические занятия по изучению и порядку оборудования рабочих мест, требование руководящих документов по организации эксплуатации военной техники, а также занятия по требованиям безопасности при работах на образцах ВВТ.

По завершению сезонного технического обслуживания и началом нового учебного периода в соединениях и воинских частях армейского корпуса ВВО будет проведен смотр ВВСТ, на котором члены комиссии проверят результаты выполненных работ на каждом образце техники.

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