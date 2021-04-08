08.04.2021 (07:30)
Летно-тактическое учение с применением истребителей-бомбардировщиков завершилось в ВВО
Летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34 и Су-24М2 авиационного бомбардировочного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, приняли участие в летно-тактическом учении.
В полете летчики отработали вопросы аэронавигации и пилотирования по установленному маршруту, совершили маневрирование для ухода от средств поражения условного противника.
Также в рамках учения летчики отработали сложный пилотаж во всем диапазоне высот, полет на максимальную дальность в заданный район, посадку на аэродром с условно поврежденной взлетно-посадочной полосой.
В ходе мероприятий экипажи выполнили летные тактические задания, отработав технику группового пилотирования.
Летчики поочередно выполняли задачи истребительной и бомбардировочной авиации, работая в парах, отработали тактическое противоборство между летными звеньями.