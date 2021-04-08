08.04.2021 (07:30)

Летно-тактическое учение с применением истребителей-бомбардировщиков завершилось в ВВО

Летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34 и Су-24М2 авиационного бомбардировочного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, приняли участие в летно-тактическом учении.

В полете летчики отработали вопросы аэронавигации и пилотирования по установленному маршруту, совершили маневрирование для ухода от средств поражения условного противника.

Также в рамках учения летчики отработали сложный пилотаж во всем диапазоне высот, полет на максимальную дальность в заданный район, посадку на аэродром с условно поврежденной взлетно-посадочной полосой.

В ходе мероприятий экипажи выполнили летные тактические задания, отработав технику группового пилотирования.

Летчики поочередно выполняли задачи истребительной и бомбардировочной авиации, работая в парах, отработали тактическое противоборство между летными звеньями.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице