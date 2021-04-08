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08.04.2021 (06:15)

В Уссурийске прошли первые тренировки Парада Победы

В рамках подготовки к параду, посвященному 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на плацу мотострелкового полка общевойсковой армии  Восточного военного округа в Приморье, начались тренировки пеших парадных расчетов в составе объединения.  

На тренировках торжественным маршем прошли и исполнили ряд строевых песен не только военнослужащие Приморской общевойсковой армии ВВО, но парадные расчеты от воздушно-десантных войск, представители штурмовой авиации и отдельной бригады материально – технического обеспечения.

Кроме того, традиционно участие в параде примут участие сводные расчеты военнослужащих женщин, состоящих из представительниц подразделений связи, медицинской службы и материально-технического обеспечения. На репетициях задействовано более 1600 человек.   

Для пресечения распространения новой коронавирусной инфекции все военнослужащие прошли добровольную вакцинацию российским препаратом «Гам – Ковид – Вак».

Репетиции в составе гарнизона будут проходить три раза в неделю на строевом плацу полка до конца месяца. Тренировки пеших парадных расчетов на центральной площади г. Уссурийска пройдут 26, 28 апреля и 3 мая с 19 до 21 часа вечера.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военные парады
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