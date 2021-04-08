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08.04.2021 (06:00)

Все призывники в Забайкальском крае перед отправкой в войска сдадут экспресс-тесты на коронавирус

В Забайкальском крае всем новобранцам перед отправкой в войска будут сделаны тесты на коронавирус. Причем в рамках весеннего 2021 года призыва граждан на военную службу это будет сделано без процедуры забора и анализа крови.

Специалистами медицинской службы Восточного военного округа для проверки прибывающих граждан будет выполнено экспресс-тестирование.

Непосредственно на призывных пунктах перед отправкой в воинские части призывники будут обеспечиваться медицинскими средствами защиты и дезинфекции, а также необходимым вещевым имуществом, индивидуальным рационом питания на путь следования, электронными и банковскими картами.

Помимо этого, в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией в военных комиссариатах Забайкальского края приняты все необходимые меры для исключения заболеваемости среди призывников. Сборный пункт и военные комиссариаты в муниципальных районах обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

Также, по прибытию в войска новобранцы добровольно могут сделать двухкомпонентную прививку препаратом Гам-Ковид-Вак «Спутник-V».

Первая отправка призывников спланирована на вторую половину апреля.

Весенний призыв в Восточном военном округе продлится до 15 июля текущего года. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв
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