08.04.2021 (06:00)
Все призывники в Забайкальском крае перед отправкой в войска сдадут экспресс-тесты на коронавирус
В Забайкальском крае всем новобранцам перед отправкой в войска будут сделаны тесты на коронавирус. Причем в рамках весеннего 2021 года призыва граждан на военную службу это будет сделано без процедуры забора и анализа крови.
Специалистами медицинской службы Восточного военного округа для проверки прибывающих граждан будет выполнено экспресс-тестирование.
Непосредственно на призывных пунктах перед отправкой в воинские части призывники будут обеспечиваться медицинскими средствами защиты и дезинфекции, а также необходимым вещевым имуществом, индивидуальным рационом питания на путь следования, электронными и банковскими картами.
Помимо этого, в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией в военных комиссариатах Забайкальского края приняты все необходимые меры для исключения заболеваемости среди призывников. Сборный пункт и военные комиссариаты в муниципальных районах обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.
Также, по прибытию в войска новобранцы добровольно могут сделать двухкомпонентную прививку препаратом Гам-Ковид-Вак «Спутник-V».
Первая отправка призывников спланирована на вторую половину апреля.
Весенний призыв в Восточном военном округе продлится до 15 июля текущего года.