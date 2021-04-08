08.04.2021 (05:45)

Впервые в военном параде Победы на Сахалине примут участие зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф»

Впервые в составе механизированной колонны, участвующей в военном параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по главной площади города Южно-Сахалинска пройдут зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Они заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства острова Сахалин в феврале текущего года.

Кроме того, в день Победы гостям и жителям островного региона будет представлена военная техника, стоящая на вооружении соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО.

По улицам города Южно-Сахалинска пройдут самоходные артиллерийские установки «Гиацинт-С», крупнокалиберные буксируемые пушки «Гиацинт-Б», реактивные системы залпового огня «Смерч», «Ураган», «Град», легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии периода Великой Отечественной войны БМ-13 «Катюша».

В настоящий момент на месте дислокации механизированной колонны развернуты полевые пункты заправки, мойки и покраски военной техники, механики-водители проверяют техническое состояние боевых машин, уровень охлаждающих жидкостей и масел, заряд аккумуляторных батарей, а также исправность световых приборов.

Всего специалистами армейского корпуса ВВО к участию в военном параде Победы на Сахалине будет подготовлено и окрашено порядка 40 единиц боевой и автомобильной военной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице