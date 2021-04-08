08.04.2021 (08:00)

Боевая техника и более 500 военнослужащих ВДВ десантировались для захвата аэродрома условного противника в Ульяновской области

В рамках тактического учения Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения, проводимого в период с 6 по 9 апреля с.г., в ходе контрольной проверки Воздушно-десантных войск за зимний период обучения, усиленный парашютно-десантный батальон совершил практическое десантирование трёх единиц БМД-2К-АУ на площадку приземления «Восход-1».

Боевые машины были доставлены в заданный район одним самолётом Ил-76мд военно-транспортной авиации (ВТА). Десантирование проводилось с высоты 600 на скорости воздушных судов более 300 километров в час на парашютно-бесплатформенных системах ПБС-916 и ПБС-925.

Следом за техникой на площадку приземления парашютным способом был десантирован весь личный состав парашютно-десантного батальона Ульяновского гвардейского соединения ВДВ.

После совершения марша более 500 военнослужащих усиленного парашютно-десантного батальона на аэродроме условного противника захватили контрольно-диспетчерский пункт, склады вооружения, узел связи и склады горюче-смазочных материалов (ГСМ).

В учении, которое проходит в рамках контрольной проверки за зимний период обучения текущего года под руководством командира Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения Героя России гвардии полковника Владимира Селиверстова, задействовано около 500 десантников, около 100 единиц боевой и специальной техники, 3 самолета Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России.

Всего в контрольной проверке, которая проходит период с 6 по 30 апреля текущего года в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск задействовано более 30 тыс. военнослужащих.

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