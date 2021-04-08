08.04.2021 (07:45)

Связисты общевойсковой армии ЗВО приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения в Воронежской области

Военнослужащие бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа отработали комплекс задач по связи в ходе сдачи контрольной проверки за зимний период обучения на полигоне Погоново в Воронежской области.

В рамках сдачи контрольной проверки связисты совершили марш к месту развёртывания полевого узла связи. Во время движения военнослужащие организовали боевое охранение колонны, которое отразило атаку условных разведывательно-диверсионных групп.

По прибытии связисты выставили дозорные группы и приступили к скоростному развёртыванию и маскировке мобильных цифровых радиорелейных станций Р-166, многоцелевые мобильные комплексы связи «Редус-2УС», а также радиорелейные станции Р-419Л1, обеспечив управление связью – в том числе космической - на расстоянии около двух тысяч километров.

Свыше 30% задач выполнялось в условиях применения условным противником радиационного, химического или биологического оружия.

Всего для отработки комплекса задач было привлечено около 500 военных связистов, задействовано свыше 60 единиц специальной техники.

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