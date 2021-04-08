08.04.2021 (07:45)
Связисты общевойсковой армии ЗВО приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения в Воронежской области
Военнослужащие бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа отработали комплекс задач по связи в ходе сдачи контрольной проверки за зимний период обучения на полигоне Погоново в Воронежской области.
В рамках сдачи контрольной проверки связисты совершили марш к месту развёртывания полевого узла связи. Во время движения военнослужащие организовали боевое охранение колонны, которое отразило атаку условных разведывательно-диверсионных групп.
По прибытии связисты выставили дозорные группы и приступили к скоростному развёртыванию и маскировке мобильных цифровых радиорелейных станций Р-166, многоцелевые мобильные комплексы связи «Редус-2УС», а также радиорелейные станции Р-419Л1, обеспечив управление связью – в том числе космической - на расстоянии около двух тысяч километров.
Свыше 30% задач выполнялось в условиях применения условным противником радиационного, химического или биологического оружия.
Всего для отработки комплекса задач было привлечено около 500 военных связистов, задействовано свыше 60 единиц специальной техники.