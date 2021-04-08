08.04.2021 (07:00)
Боевые расчёты комплексов «Панцирь-С» Западного военного округа уничтожили наземные цели на учении в Астраханской области
В Астраханской области на полигоне Ашулук боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплексов «Панцирь-С» Западного военного округа отработали в ходе учения уничтожение легкобронированной техники условного противника.
Экипажи комплексов совершили марш по пересечённой местности, заняли расчетные позиции и приступили к выполнению задач по прикрытию назначенного района.
Боевые расчеты применили 30-мм зенитные автоматы, обеспечивающие высокий темп огня.
Объективные средства контроля подтвердили поражение целей.
Метки: