08.04.2021 (05:45)

В ЦВО стартовала контрольная проверка войск за зимний период обучения

В ЦВО стартовала контрольная проверка войск за зимний период обучения. Маневры пройдут на 14 полигонах в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории Таджикистана и Киргизии. Объединения и соединения крупнейшего в России военного округа отрабатывают действия по переброске и развертыванию мобильных компонентов системы управления и совершению маршей в указанные районы.

Проверка проводится под общим руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина. Особое внимание будет уделено совершенствованию применения разведывательно- ударных комплексов в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки.

В ходе контрольной проверки боевой выучки будет определен уровень подготовленности органов военного управления, способность выполнять учебно-боевые задачи в любых условиях обстановки. Мероприятие призвано повысить уровень подготовки командного и оперативного состава за счет внедрения опыта современных вооруженных конфликтов.

Всего к мероприятиям контрольной проверки за зимний период обучения привлечено более 70 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ЦВО, а также около 15 тыс. единиц военной и специальной техники.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице