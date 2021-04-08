08.04.2021 (05:30)

Комиссия Генерального штаба ВС РФ оценила боеготовность соединений и воинских частей ВВО, дислоцированных в Забайкалье

Комплексная комиссия Генерального штаба Вооруженных Сил России осуществила проверку соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае.

В ходе работы комиссии по тревоге было поднято соединение управления общевойсковой армии ВВО с целью оценки боеготовности.

С поступлением сигнала на приведение воинской части в высшие степени боевой готовности, военнослужащие в составе структурных подразделений осуществили вывод техники из парка боевых машин и в дальнейшем совершили марш в район выполнения задач, организовав при этом всестороннее обеспечение и взаимодействие.

По прибытии в район военнослужащие развернули основной и запасной командные пункты, систему спутниковой, радио и проводной связи, а также организовали систему охраны и обороны с маскировкой техники и инженерным оборудованием территории.

Также комиссией были проверены мотострелковое, артиллерийское, зенитно-ракетное и ракетное соединения общевойсковой армии ВВО. Помимо состояния боеготовности, в частях был оценен уровень оперативной, мобилизационной и боевой подготовки, аспекты организации службы войск и безопасности военной службы.

Работа комиссии Генерального штаба ВС РФ в войсках военного округа проводится в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

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