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08.04.2021 (05:15)

Ракетное соединение ВВО поднято по тревоге в Бурятии рамках проверки комиссией Генштаба ВС РФ

Комиссия Генерального штаба Вооруженных Сил России начала проверку соединений и воинских частей Восточного военного округа.

В ходе работы комиссии в общевойсковой армии, дислоцированной в Республике Бурятия, по тревоге было поднято ракетное соединение на оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер-М».

Военнослужащие после приведения в высшие степени боевой готовности совершили марш на штатной технике в заданный район, отработав все элементы всестороннего обеспечения. По прибытию на место личный состав выполнил задачи по предназначению, выполнив электронные пуски ракет по указанным целям.

Помимо проверки выполнения нормативов приведения в различные степени боевой готовности, комиссия оценила состояние парковой зоны, условия хранения и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники. Особое внимание было уделено оперативному реагированию на внезапно поступающие вводные и готовности командиров различного звена в короткий срок принимать правильные решения в сложной тактической обстановке.

Также проверке подверглись мотострелковое и танковое соединения общевойсковой армии Восточного военного округа.

Помимо боеготовности, комиссия проверяет уровень оперативной, мобилизационной и боевой подготовки, аспекты организации службы и повседневной деятельности в соединениях и воинских частях.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Ракетные войска , Комиссия , Генеральный штаб
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