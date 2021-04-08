08.04.2021 (05:00)

В органах военного управления, соединениях и воинских частях проходят контрольные проверки

В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ в органах военного управления, соединениях и воинских частях проходят контрольные проверки.

Всего в течение апреля будет проведено более четырех тысяч учений различного масштаба, в том числе около 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных Сил РФ.



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