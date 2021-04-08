08.04.2021 (08:45)
Военные химики ЗВО провели дезинфекцию военных комиссариатов Ленинградской области
Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа провели специальную обработку военных комиссариатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Военнослужащие обрабатывают дезинфицирующим раствором территорию, служебные помещения и места построения личного состава, куда будут прибывать призывники.
Обработка позволит обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и снизить риск распространения вирусных инфекций.
Кроме того, военные химики объединения приступили к дезинфекции военного транспорта, который в дальнейшем будет использован для перевозки военнослужащих к местам их дальнейшей службы.
Метки: