08.04.2021 (08:45)

Военные химики ЗВО провели дезинфекцию военных комиссариатов Ленинградской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Дезинфекция военных комиссариатов в Ленинградской области

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа провели специальную обработку военных комиссариатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Военнослужащие обрабатывают дезинфицирующим раствором территорию, служебные помещения и места построения личного состава, куда будут прибывать призывники.

Обработка позволит обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и снизить риск распространения вирусных инфекций.

Кроме того, военные химики объединения приступили к дезинфекции военного транспорта, который в дальнейшем будет использован для перевозки военнослужащих к местам их дальнейшей службы.

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