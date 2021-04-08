Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.04.2021 (08:45)

Военные химики ЗВО провели дезинфекцию военных комиссариатов Ленинградской области

Фото Видео

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа провели специальную обработку военных комиссариатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Военнослужащие обрабатывают дезинфицирующим раствором территорию, служебные помещения и места построения личного состава, куда будут прибывать призывники. 

Обработка позволит обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и снизить риск распространения вирусных инфекций.

Кроме того, военные химики объединения приступили к дезинфекции военного транспорта, который в дальнейшем будет использован для перевозки военнослужащих к местам их дальнейшей службы.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Призывник , Призыв , Войска РХБ защиты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false