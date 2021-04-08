08.04.2021 (03:00)

Российские миротворцы доставили гуманитарный груз жителям населенного пункта Ханацах и обеспечили проведение ремонта участка газопровода на линии разграничения сторон



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Доставка гуманитарного груза жителям населенного пункта Ханацах

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

Российские миротворцы обеспечили безопасность при восстановлении поврежденного участка газовой магистрали на линии разграничения сторон вблизи города Шуша.

Саперы подразделения гуманитарного разминирования обследовали на наличие взрывоопасных предметов подходы к поврежденному участку и поврежденный участок трубы. Военнослужащие Центра гуманитарного реагирования сопроводили представителей ремонтной службы к месту аварии и обеспечили безопасное проведение ремонтно-восстановительных работ на газопроводе.

Помимо этого военнослужащими Центра гуманитарного реагирования была организована доставка гуманитарной помощи, переданной в Нагорный Карабах российскими общественными организациями и благотворительными фондами, в населенный пункт Ханацах Аскеранского района. В ходе гуманитарной акции многодетным семьям, вынужденным переселенцам и беженцам российскими миротворцами были переданы раскладушки, одеяла, подушки, газовые горелки для приготовления пищи, продукты и вещи первой необходимости.

Помимо помощи семьям, в фельдшерско-акушерский пункт и больницу были переданы наборы первичной диагностики, которые включают в себя тонометры, пульсометры, глюкометры, термометры и иные наименования медицинского имущества для диагностики и организации приема и лечения больных.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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