07.04.2021 (23:00)

Телевизионный комплекс по борьбе с дронами «Хамелеон» представили в технополисе «Эра»

Телевизионный комплекс по борьбе с беспилотниками «Хамелеон», способный обнаружить дроны, летящие в режиме радиомолчания, представили в технополисе «Эра».

«Хамелеон» предназначен для круглосуточного обнаружения малоразмерных целей типа БпЛА, в том числе летящих в режиме радиомолчания. Он может устанавливаться как на бронеавтомобили, так и на стационарные объекты.

Комплекс осуществляет автоматическое сопровождение цели в нескольких спектральных диапазонах, с одновременной выдачей целеуказания на средства воздействия. В результате распознавания комплекс определяет тип, модель цели, осуществляет предварительную селекцию целей по внешним признакам.

Максимальная дальность комплекса – от 3,5 тыс. метров до 9 тыс. метров в любое время суток в зависимости от типа цели. Масса около 45 килограмм. Комплекс является разработкой Московского научно-исследовательского телевизионного института.

Также в рамках Дня инноваций Минобороны РФ проходит научно-техническая конференция «Инновационные технологии на службе Отечеству». В течение двух дней молодые учёные и операторы научных рот выступят с докладами о перспективных системах вооружения, а также расскажут о новых технологиях в создании новейшей военной и специальной техники. В числе докладов заявлены темы, посвященные вопросам использования 5G-сетей в рамках развития телекоммуникационной сети ВС РФ, созданию мобильного лазерного оружия, исследованиям радиолокационной заметности самолетов путем математического моделирования и другие.

Ожидается, что по итогам мероприятия будут определены приоритетные инновационные технологии для использования в научно-исследовательской деятельности подразделений технополиса.

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