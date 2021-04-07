07.04.2021 (22:00)

В рамках Дня инноваций Минобороны РФ проходит научно-техническая конференция «Инновационные технологии на службе Отечеству»

В рамках Дня инноваций Минобороны РФ проходит научно-техническая конференция «Инновационные технологии на службе Отечеству».

В течение двух дней молодые учёные и операторы научных рот выступят с докладами о перспективных системах вооружения, а также расскажут о новых технологиях в создании новейшей военной и специальной техники. В числе докладов заявлены темы, посвященные вопросам использования 5G-сетей в рамках развития телекоммуникационной сети ВС РФ, созданию мобильного лазерного оружия, исследованиям радиолокационной заметности самолетов путем математического моделирования и другие.

Ожидается, что по итогам мероприятия будут определены приоритетные инновационные технологии для использования в научно-исследовательской деятельности подразделений технополиса.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице