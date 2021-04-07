07.04.2021 (21:30)

В Тагильском соединении РВСН проходит чемпионат по дзюдо и самбо

В Тагильском соединении РВСН проходит чемпионат по дзюдо и самбо.

В соревнование принимают участие более 50 военнослужащих Оренбургской армии Ракетных войск стратегического назначения, которые перед финальным этапом выступили в отборочных состязаниях в ракетных соединениях.

В течение двух соревновательных дней будут разыграны комплекты наград в семи весовых категориях в дзюдо и восьми категориях в самбо.

«Чемпионат дзюдо и самбо – это не только тренировка силы и выносливости, это и уроки взаимопомощи и сотрудничества», – отметил помощник командующего ракетным объединением по физической подготовке и спорту подполковник Олег Опутин.

Соревнование является отборочным этапом перед чемпионатом РВСН, который пройдет с 23 по 30 апреля в Новосибирском ракетном соединении.

«Здесь высоко ценится уверенность в себе, решительность, целеустремленность, терпение и уважение к старшим, к товарищам по команде и по «татами», – добавил подполковник Олег Опутин.

По результатам чемпионата РВСН лучшие дзюдоисты и самбисты будут отобраны для участия во всероссийских соревнованиях.

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