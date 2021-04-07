07.04.2021 (21:00)

Сотрудники Представительства Минобороны России в Словакии подготовили уникальный проект

К празднованию 76-й годовщины освобождения Красной Армией Братиславы от немецко-фашистских захватчиков сотрудники Представительства Минобороны России в Словакии подготовили уникальный проект «Освобождение Братиславы. Гордая память».

Это серия художественно оформленных плакатов, посвященных одному из важнейших событий в истории Словакии. Иллюстрации созданы на основе редких архивных и личных документов военнослужащих. Они – о подвигах конкретных героев Второй мировой войны.

Большая победа приходит из каждого выигранного дня войны. Это честные рассказы о настоящих воинах, завоевавших свободу для нас с вами, порой – ценою собственной жизн

Справочно:

…В марте 1945 года части Красной Армии подошли с боями к Братиславе. По замыслу Братиславско-Брновской операции предусматривалось взятие двух важных военно-промышленных центров и разгром крупных группировок немецко-фашистских войск в районах городов Братиславы и Брно.

Благодаря тщательной и скрытой подготовке операции грамотной координации действий войск 2-го Украинского фронта (командующий – маршал Советского Союза Родион Малиновский) уже 4 апреля Братислава была освобождена от гитлеровцев.

Уличные бои носили скоротечный, но ожесточённый характер. Героизм и мужество военнослужащих Красной Армии раскрывают оперативные сводки боевых донесений и наградные листы солдат и офицеров.

Общие потери войск 2-го Украинского фронта и Дунайской флотилии составили 79596 солдат и офицеров, из них 16933 человека – безвозвратные.

За героизм и воинскую доблесть, проявленные при освобождении Брно и Братиславы, 99 соединений и частей были награждены орденами, а 15 – удостоены почетных наименований «Братиславских».

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