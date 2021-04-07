07.04.2021 (20:30)

В Минобороны РФ прошел учебно-методический сбор по вопросам работы с обращениями граждан

Сегодня прошел учебно-методический сбор с представителями органов военного управления и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, а также общественных приемных Минобороны России в военных округах и флотах. Цель мероприятия – повышение эффективности работы с обращениями граждан.

Сбор проведен с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, в том числе с использованием видео-конференц-связи.

«Ежегодный учебно-методический сбор по организации рассмотрения обращений граждан в Минобороны России стал хорошей традицией. Подобные встречи дают нам возможность обсудить проделанную работу, сделать ее более эффективной, обменяться практическим опытом», - сказала, открывая сборы, начальник Управления Министерства обороны Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций (общественной приемной Министра обороны Российской Федерации) Наталья Белоусова. В своем выступлении она подвела основные итоги деятельности в 2020 году.

На сборе обсуждались темы организации личного приема граждан и выездных приемных, проводимых военным ведомством, работы новых электронных сервисов.

В ходе учебно-методического сбора награждены должностные лица, наиболее отличившиеся в ходе работы с обращениями граждан в 2020 году.

Кроме того, в рамках всеармейского фестиваля «Армия России-2020» объявлен победитель конкурса «Лучшая общественная приемная Министерства обороны Российской Федерации». В этом году приз достался общественной приемной Министерства обороны на Черноморском флоте.



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