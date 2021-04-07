07.04.2021 (20:00)

Операторы научных рот презентовали гимн Военного инновационного технополиса «ЭРА»

Творческий коллектив операторов научной роты презентовал гимн Военного инновационного технополиса «ЭРА» в Анапе. Музыкальное произведение обнародовано сегодня впервые в ходе торжественной церемонии открытия Дня инноваций Минобороны России.

Музыкальную композицию создали военнослужащие по призыву второй научной роты технополиса «ЭРА» Дмитрий Весёлин (г. Белгород), Глеб Мазур (г. Орёл) и Илья Кузнецов (г. Тюмень).

Как отметили авторы произведения, желание реализовать не только научно-технический, но и творческий потенциал появилось после знакомства с деятельностью технополиса «ЭРА» и общения в окружении талантливых операторов и научных наставников. Хорошие отношения, дружный коллектив и отличное настроение способствовали написанию стихов, подбору мотива и музыки. «Гимн – не только символ, но и результат сплочённой работы и коллективного вдохновения», – добавили молодые ученые.

Операторы научной роты были призваны в технополис весной 2020 года, в июле они приступили к службе в военном иннограде. Через три месяца операторы выпускаются и вынашивают научные планы, связанные с развитием информационных систем и технологий.

Стоит отметить, что руководство технополиса высоко оценило творческое начало операторов научных рот и с гордостью презентовало гимн в ходе проведения специализированной выставки «День инноваций Минобороны России».

Гимн ВИТ «ЭРА»

Настало время для новых людей и новых великих свершений.

Стараясь во благо народа России, мы лучшие ищем идеи.

Планы построив, ход действий наметив, защиту страны обеспечим.

Для чистого неба службу несем, любого врага жестко встретим.

Припев:

Я смел всё покорять в огромной научной стихии,

Я горд от врагов защищать просторы великой России,

Я рад себя испытать, продвигаясь вперед от барьера.

Я буду частью единства технополиса «ЭРА».

Дух патриота, жажда познаний и список готовых умений,

Покажут всю силу, которая скрыта в умах молодых поколений.

От сложных заданий, рисковых моментов не дрогнет внутри наша вера.

Решим всё удачно, сдержим ненастье не важно какого размера.

Припев.

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