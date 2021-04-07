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07.04.2021 (19:30)

Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин встретился с главой народного ополчения Ирака

Сегодня состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с главой народного ополчения Республики Ирак Фалехом Файядом.

На встрече стороны обменялись мнениями по ситуации в Ближневосточном регионе, также были затронуты вопросы текущего состояния и перспектив развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила готовность участников к дальнейшему развитию российско- иракского взаимодействия в области обороны, безопасности и борьбы с терроризмом.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Международная деятельность
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