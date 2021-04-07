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07.04.2021 (18:01)

Армейская скелетонистка стала чемпионкой России

В Сочи прошел чемпионат России по скелетону. На счету прапорщика Елены Никитиной «золотая» награда. Армейская спортсменка показала результат 3 мин. 48,70 с.

Обладательницей «серебра» стала Юлия Канакина (+0,38 с). Замкнула тройку лучших Алена Фролова (+1,15 с).

В соревновании мужчин армейский спортсмен Александр Третьяков завершил турнир на четвертом месте, показав результат 3 мин. 44,55 с.

Победителем чемпионата России стал Евгений Рукосуев с результатом 3 мин. 44,01 с по сумме четырех попыток. Второй результат у Владислава Семенова (3.44,02 с). Обладателем «бронзовой» награды стал Никита Трегубов (3.44,29 с).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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