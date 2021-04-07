07.04.2021 (18:40)

Выступление рядового спортивной роты ЦСКА из Санкт-Петербурга на первенстве мира по фехтованию завершилось «золотом» и «серебром»

В столице Египта — Каире — прошли соревнования среди саблистов на юниорском первенстве мира по фехтованию, где успешно выступил и показал высокий результат рядовой спортивной роты ЦСКА (Санкт-Петербург) Кирилл Тюлюков.

Уже в первый соревновательный день на счету сборной России появилась золотая медаль, которую завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА (Санкт-Петербург) Кирилл Тюлюков в личном турнире саблистов. В этом виде оружия сражались 96 сильнейших юниоров.

Армеец одержал уверенную победу в финальном поединке с Бобирджоном Расуловым из Узбекистана со счетом 15:6.

Третью ступень пьедестала почета разделили Шимон Хричук (Польша), уступивший Кириллу в полуфинале со счетом 15:5, и Адхам Моатаз (Египет), сразившийся с Бобирджоном Расуловым (10:15).

Первенство мира для армейского саблиста завершилось еще одной медалью — серебряной. Кирилл Тюлюков вместе с Дмитрием Насоновым, Артёмом Тереховым и Магамедом Халимбековым завоевали эту награду в командном первенстве. В полуфинальных поединках с французами ребята одержали победу со счетом 45:42 и вышли в финал. Решающие сражения проходили с командой Египта, где соперники вырвались вперед со счетом 45:38.

В борьбу за третье место вступили команды Франции и США, итогом которой стала победа французов — 45:41.

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