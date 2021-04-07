07.04.2021 (18:15)

В Балтийске прошла тренировка по противодействию диверсионным силам условного противника

В акватории Калининградского морского канала в г. Балтийске с отрядом по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Балтийской военно-морской базы проведена тренировка по отработке практических действий.

В ходе тренировки боевые пловцы отработали вопросы обнаружения и задержания подводных диверсантов, а также действия по обеспечению защиты кораблей, базирующихся в Военной гавани Балтийска.

По замыслу мероприятия боевой подготовки, в пункт управления дежурных сил поступил сигнал об обнаружении в акватории канала неизвестного движущегося подводного объекта.

При помощи специальной аппаратуры были установлены координаты нарушителя, направление его движения и скорость. Далее на перехват цели выдвинулся быстроходный катер «Раптор» с противодиверсионной группой. В результате успешно проведенной операции условный нарушитель был задержан.

Кроме того, в рамках тренировки боевые пловцы уничтожили якорную мину, поставленную условным противником. Взрывоопасный предмет был ликвидирован путем его минирования и подрыва.

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