07.04.2021 (18:30)

Нахимовец поучаствовал в тренировках девушек-курсантов Военно-морского политехнического института и снял об этом телерепортаж

Нахимовец Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского училища Даниил Зубенко принял участие в тренировках девушек-курсантов Военно-морского политехнического института и снял об этом конкурсный телерепортаж.

Юный журналист рассказал об особенностях обучения девушек для службы в Военно-Морском Флоте и прошел вместе с ними тренировку по борьбе за живучесть корабля на учебно-тренировочных комплексах «Огонек» и «Вода», где девушки в специальных костюмах отработали борьбу с огнем в закрытом отсеке и посадку на спасательный плот после покидания корабля.

С 2015 года Военно-морской политехнический институт осуществляет набор девушек-курсантов на факультет «Систем автоматизации управления ВМФ». Все они, обучаясь по специально разработанным программам, постигают и практические навыки, обязательные для каждого военного моряка.

Репортаж, подготовленный нахимовцем Даниилом Зубенко, вошел в конкурсный фильм, который Нахимовское военно-морское училище представит на конкурсе литературного творчества обучающихся довузовских образовательных организаций Минобороны России «Проба пера», который стартовал в апреле текущего года.

Учредителем конкурса является Главное управление кадров Минобороны РФ. На конкурс принимаются работы, выполненные суворовцами, нахимовцами и кадетами в следующих номинациях: «Лучший телевизионный сюжет», «Лучший радиосюжет», «Лучшая публикация», «Лучший фоторепортаж», «Лучшее периодическое издание», «Лучший информационный мультимедийный проект для детей и молодежи».

Основная тематика конкурса - военно-патриотическое воспитание молодежи. Нахимовское военно-морское училище представило на конкурс работы во всех номинациях.

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