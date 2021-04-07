07.04.2021 (17:07)
Курсанты Ярославского училища ПВО приняли участие в записи нового сезона программы «Морской бой» на телеканале «Звезда»
Команда курсантов «Защитники неба» Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны приняли участие в записи нового сезона телевизионной программы «Морской бой» на телеканале «Звезда».
Предварительно в училище прошел соответствующий отбор участников команды и определён её состав, включающий ефрейтора Егора Беленкова, рядовых Андрея Рябченкова, Даниила Суслова, Егора Растегаева и Артёма Рыжкова.
Непосредственно в рамках программы курсанты вуза Воздушно-космических сил соревновались с командой «Туристы» Московского государственного института туризма и спорта.
Ведущий телепередачи — заслуженный артист России Александр Олешко — по достоинству оценил выступление команды Ярославского училища ПВО и пригласил её для участия в последующих сезонах.