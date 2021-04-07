07.04.2021 (17:07)

Курсанты Ярославского училища ПВО приняли участие в записи нового сезона программы «Морской бой» на телеканале «Звезда»

Команда курсантов «Защитники неба» Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны приняли участие в записи нового сезона телевизионной программы «Морской бой» на телеканале «Звезда».

Предварительно в училище прошел соответствующий отбор участников команды и определён её состав, включающий ефрейтора Егора Беленкова, рядовых Андрея Рябченкова, Даниила Суслова, Егора Растегаева и Артёма Рыжкова.

Непосредственно в рамках программы курсанты вуза Воздушно-космических сил соревновались с командой «Туристы» Московского государственного института туризма и спорта.

Ведущий телепередачи — заслуженный артист России Александр Олешко — по достоинству оценил выступление команды Ярославского училища ПВО и пригласил её для участия в последующих сезонах.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице