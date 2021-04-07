07.04.2021 (16:50)

Воспитанники Санкт-Петербургского нахимовского военно-морского училища приняли участие в ежегодном «Дне кадета в Президентской библиотеке»

Ежегодная конференция «День кадета в Президентской библиотеке», тема которой «Долг. Честь. Память», состоялась в Президентской библиотеке на Сенатской площади Санкт-Петербурга. В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова о повышении престижа довузовского военно-морского образования и пропаганде лучших традиций военно-морских учебных заведений в мероприятии приняли участие воспитанники Санкт-Петербургского нахимовского военно-морского училища.

На мероприятие были приглашены Герой России контр-адмирал Всеволод Хмыров и руководитель Информационного историко-научного центра – Военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Александр Букреев.

Кадетам и нахимовцам на конференции рассказали об истории зарождения российского кадетства в XVIII веке, участии кадетов в суворовских походах. Гости мероприятия узнали о подвигах Людмилы Павличенко — самой известной женщины-снайпера в годы Великой Отечественной войны. О вкладе своей семьи в военную историю России рассказал в своем выступлении один из участников конференции. На мероприятии речь шла и о боевых заслугах святого благоверного князя Александра Невского, 800-летие которого отмечается в этом году.

Наряду с воспитанниками Нахимовского военно-морского училища, в конференции приняли участие кадеты Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса, воспитанницы Пансиона Минобороны России, представители Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС, учащиеся Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД России.

Также к мероприятию в Президентской библиотеке по видео-конференц-связи присоединились представители довузовских военных учебных заведений из Владивостока, Кемерова, Москвы, Мурманска, Калининграда и других городов России. Посмотреть конференцию смог любой желающий. Она транслировалась на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание».



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