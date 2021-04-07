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07.04.2021 (17:34)

Робота-манипулятора для работ в космосе представили в технополисе «Эра»

Робота-манипулятора с обратной тактильной связью, который может быть использован как в космосе, так и на больших глубинах, представили сотрудники БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова на Дне инноваций Минобороны РФ в технополисе «Эра».

Разработка предназначена для выполнения сложных пространственных операций с высокой точностью и скоростью. Преимущество проекта в небольшой массе и высокой удельной мощности образца, а также в возможности оснащения манипуляторов датчиками обратной, в том числе тактильной, связи.

Робот оборудован системами технического зрения, которые позволяют устанавливать манипуляторы на мобильных носителях в составе робототехнических комплексов, а также на технике военного и специального назначения.

Робот может использоваться в космической сфере в качестве манипулятора для спутника–инспектора, технического обслуживания и ремонта космических аппаратов, для развертывания и обслуживания антенн космического базирования.

Военно-Морской Флот сможет использовать робота как манипулятор для работы в составе автономных необитаемых подводных аппаратов и в составе комплексов для проведения поисковых, аварийных и спасательных работ. Робот сможет выполнять работы на больших глубинах. Также может использоваться инженерными войсками на различных подвижных платформах и решения задач, связанных разминированием. В Сухопутных войсках также может использоваться в составе робототехнических комплексов для обеспечения заряжания и технического обслуживания ракетных, артиллерийских и стрелковых систем.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , День инноваций , Технополис Эра
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