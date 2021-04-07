07.04.2021 (15:35)

В ВМФ прошли памятные мероприятия, посвященные ежегодному Дню памяти погибших подводников

Сегодня в России отмечается День памяти погибших подводников. Дата 7 апреля в качестве памятного дня была установлена приказом главнокомандующего ВМФ РФ от 19 декабря 1995 года в память о трагической гибели подводной лодки «Комсомолец», затонувшей 7 апреля 1989 года.

В соответствии с указанием главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова в этот день сегодня на флотах, в структурных подразделения Главного командования ВМФ и Военного учебно-научного центра, проводится комплекс памятных мероприятий, которым предусмотрено проведения митингов в частях, соединениях Военно-Морского Флота, включающих церемонию приспускания Андреевского флага, подачу сигнала тифоном, возложение венков и цветов в местах отдания воинских почестей, молебны во флотских храмах, встречи с ветеранами-подводниками, уроки мужества.

«Мы всегда будем помнить тех, кто посвятил себя службе в подводном флоте, кто отдал свои жизни, выполняя поставленные задачи, показывая непревзойденные мужество и самоотверженность. Они навсегда остаются в составе большого, спаянного традициями подводного братства нашего Военно-Морского Флота. Эта память обязывает нас еще более настойчиво и уверенно идти вперед в выполнении своего воинского долга, в освоении новых подводных лодок, приумножать славные традиции Подводных сил», – отметил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

Памятные мероприятия проходят во всех гарнизонах флотов, в местах дислокации Подводных сил, а также в городах от Камчатки до Калининграда.

В Санкт-Петербурге ветераны-подводники, представители Санкт-Петербургского Клуба моряков-подводников, Адмиралтейского координационного совета ветеранских организаций ВМФ посетили в этот день панихиду «По воинам, в море погибшим» в Николо-Богоявленском морском соборе, а также приняли участие в митинге памяти у Стены памяти подводников в Сестрорецке.

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