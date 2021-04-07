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07.04.2021 (17:05)

В Калининградской области завершился плановый лагерный сбор ракетных войск и артиллерии армейского корпуса

На Балтийском флоте завершился плановый лагерный сбор подразделений ракетных войск и артиллерии армейского корпуса флота.

В мероприятиях боевой подготовки на нескольких полигонах в Калининградской области приняли участие около полутора тысяч военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники артиллерийских и ракетных частей корпуса, а также соединения морской пехоты флота.

В ходе проведения полевого выхода артиллеристы и ракетчики выполнили свыше 200 различных огневых задач с применением реактивных систем залпового огня «Град», крупнокалиберных пушек «Гиацинт», самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Акация», «Гвоздика», «Пион», «Нона», минометов «Поднос» и другого артиллерийского вооружения. Помимо боевых стрельб, экипажи и боевые расчёты отработали действия на марше, выполнили нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке.

Целью лагерного сбора являлось слаживание артиллерийских и ракетных подразделений, совершенствование боевой выучки личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении огнем при ведении учебного боя в обороне и наступлении.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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