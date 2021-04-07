07.04.2021 (17:40)

Командующий ЗВО оценил уровень боевой подготовки войск, дислоцированных в Брянской, Белгородской и Воронежской областях

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв в ходе контрольной проверки войск за зимний период обучения оценил уровень боевой подготовки воинских частей, дислоцированных в Брянской, Белгородской и Воронежской областях.

На полигонах Погоново, Богучар, Клинцы и Валуйки генерал-полковник Александр Журавлёв заслушал доклады командиров соединений, привлекаемых к проверке, и наблюдал за проведением боевых стрельб экипажами танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортёров БТР-82А с применением комплекса вооружения бронетехники.

Всего контрольной проверке в Западном военном округе подвергнуты более 150 органов управления, воинских частей и организаций Балтийского флота, двух общевойсковых армий, танковой армии, Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированных в 26 субъектах запада страны

Комиссии дадут объективную оценку полевой выучки как отдельных военнослужащих, так и экипажей, расчетов – вплоть до соединения включительно.

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