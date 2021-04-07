07.04.2021 (17:10)

В Санкт-Петербурге прошли соревнования по армейскому рукопашному бою среди курсантов

В Санкт-Петербурге на базе Михайловской военной артиллерийской академии прошли соревнования по армейскому рукопашному бою в рамках Спартакиады высших военно-учебных заведений и учебных центров Сухопутных войск.

Бои состоялись в семи весовых категориях в личном и командном первенствах. Команда Михайловской военной артиллерийской академии завоевала первое общекомандное место. «Серебро» у команды ДВОКУ. «Бронза» досталась команде МВОКУ.

В рукопашных боях между командами учебных центров (УЦ) первое место заняла команда УЦ из Оренбурга, второе из Знаменска и третье из Саратова.

Для участия в Спартакиаде в академию прибыли команды из Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского (г. Благовещенск), Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского (г. Смоленск), Казанского высшего танкового командного училища, Московского высшего общевойскового командного училища, Новосибирского высшего военного командного училища, учебных центров из Оренбурга, Знаменска, Саратова, Ейска.

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