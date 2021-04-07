Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.04.2021 (17:15)

В воинских частях центрального подчинения трем инженерным подразделениям присвоено наименование «ударных»

В соединениях и воинских частях инженерных войск центрального подчинения были проведены рабочие совещания по передаче передового опыта командиров «ударных» подразделений.

По итогам проверок трем подразделениям присвоено это почетное наименование: инженерному батальону (штурма и разграждения), роте инженерной разведки и понтонной роте соединений, дислоцированных во Владимирской области.

Наименования «ударные» присваивается приказом Министра обороны Российской Федерации. Перечень ударных соединений, воинских частей и подразделений определяется раз в год по результатам контрольных проверок. В текущем году еще два подразделения инженерных войск включены в перечень проверок на право именоваться «ударными» — это инженерно-саперная рота и рота специального минирования (г. Муром).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Артиллеристы Таманской дивизии ЗВО уничтожили огневые позиции условного противника из крупнокалиберных минометов
В Военно-медицинском музее Министерства обороны РФ состоится открытие выставки «От Земли до Марса с остановкой на Луне»
Более пяти тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО участвуют в контрольной проверке по физической подготовке
В Ленобласти спецназ общевойсковой армии ЗВО приступил к контрольным занятиям по горной подготовке

Метки:
Сухопутные войска , Западный военный округ , Инженерные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false