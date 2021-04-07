07.04.2021 (17:15)

В воинских частях центрального подчинения трем инженерным подразделениям присвоено наименование «ударных»

В соединениях и воинских частях инженерных войск центрального подчинения были проведены рабочие совещания по передаче передового опыта командиров «ударных» подразделений.

По итогам проверок трем подразделениям присвоено это почетное наименование: инженерному батальону (штурма и разграждения), роте инженерной разведки и понтонной роте соединений, дислоцированных во Владимирской области.

Наименования «ударные» присваивается приказом Министра обороны Российской Федерации. Перечень ударных соединений, воинских частей и подразделений определяется раз в год по результатам контрольных проверок. В текущем году еще два подразделения инженерных войск включены в перечень проверок на право именоваться «ударными» — это инженерно-саперная рота и рота специального минирования (г. Муром).

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