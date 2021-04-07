07.04.2021 (16:19)

Кадеты Тюменского ПКУ приняли участие во Всеармейской олимпиаде по физике и математике

На базе Санкт-Петербургского суворовского военного училища состоялась торжественная церемония открытия Международной онлайн-олимпиады воспитанников довузовских образовательных учреждений государств – участников СНГ по математике и физике.

Честь учреждения на интеллектуальных состязаниях, прошедших в дистанционном режиме, защищали 16 воспитанников. Сборная Тюменского ПКУ состояла из 4-х команд (по 2 человека) для выступления в каждой номинации: первая номинация – 8 класс, вторая – 9 класс, третья – 10 класс, четвертая – 11 класс.

«Наше интеллектуальное состязание проходит в Год науки и технологий, задача которого — привлечь талантливую молодежь в сферу научных исследований и сформировать чёткое представление об инициативах в области наук и техник. В течение последних двадцати лет российская наука занимает одно из ведущих мест в мировом рейтинге. Её вклад в копилку переоценить невозможно. Это разработки в области IT-технологий, искусственного интеллекта, археологии, медицины и освоения космического пространства, наибольшее количество открытий в фундаментальной и прикладной физике, математике. Дорогие ребята, принимая участие в олимпиаде, вы уже сейчас вносите весомый вклад в развитие международного научного сотрудничества, получаете передовые физико-математические знания и выбираете будущие профессиональные ориентиры. Уверен, что будущее науки и техники за вами. Всем желаю успешного участия в олимпиаде!», – отметил начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Основной целью всеармейского национального этапа онлайн-олимпиады по физике и математике является выявление и развитие у воспитанников творческой инициативы и интереса к научно-исследовательской деятельности в области точных наук. Победители будут определены во всех номинациях в личном и командном зачете. Им будут вручены дипломы, ценные подарки и кубки.

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