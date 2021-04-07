07.04.2021 (17:55)

Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «За безопасность дорожного движения» с военнослужащими в Кировской области

Сотрудники территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) провели техническую конференцию в рамках акции «За безопасность дорожного движения» с военнослужащими зенитного ракетного соединения, дислоцированного в Кировской области.

В ходе акции сотрудники ВАИ довели до военнослужащих и командного состава соединения основные положения нормативно-правовых актов Минобороны России в области организации безопасного дорожного движения. Также в ходе мероприятия перед военнослужащим выступили представители ВАИ ЦВО, ГИБДД Кировской области и помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащим иерей Евгений Костылев.

Техническая конференция «За безопасность дорожного движения» регулярно проводится в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации для повышения уровня знаний военных водителей, пропаганды и передачи положительного опыта безаварийного вождения.

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