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07.04.2021 (16:35)

Военнослужащие механизированных колонн и парадных расчётов Махачкалинского гарнизона Каспийской флотилии вакцинировались от COVID-19

В Дагестане на базе поликлиники ФГКУ «412 ВГ МО РФ» города Каспийска проходит вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») от новой коронавирусной инфекции военнослужащих Каспийской флотилии (КФл),, участвующих в параде Победы.

В настоящее время противовирусной российской вакциной «Спутник V» привита уже большая часть военнослужащих из состава механизированных колонн и парадных расчётов Махачкалинского гарнизона. Продолжается вакцинация гражданского персонала КФл, а также членов семей военнослужащих. Вакцинация проводится добровольно на основании письменного согласия.

Вакцинирование от COVID-19 проводят две прививочные бригады медицинских специалистов КФл, случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было.

Ежедневно первый и второй компонент вакцины «Спутник V» получают в среднем около 100 военнослужащих. На сегодняшний день оба компонента вакцины получили порядка 2 тыс. военнослужащих КФл, а также члены их семей, медицинский и гражданский персонал.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Медицина , COVID-19
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