07.04.2021 (17:35)

Свыше 150 зданий военкоматов перед началом весеннего призыва обработали военнослужащие подразделений РХБ защиты в Сибири

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, произвели санитарную обработку свыше 150 зданий военных комиссариатов перед началом весеннего призыва граждан на военную службу.

Военнослужащие подразделения РХБ защиты, используя автономные приборы специальной обработки ДКВ-1, авторазливочные станции АРС-14 КМ и специальные дезрастворы, произвели специальную обработку контрольно-пропускных пунктов, всех лестниц, перил, комнат отдыха для призывников, столовых, а также прилегающих к военкоматам территорий.

Работы по дезинфекции проводятся в рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Ранее все военкоматы в Сибири были обеспечены медицинскими масками и дезинфицирующими растворами для проведения весеннего призыва граждан на военную службу.

В проведении дезинфекционных работ задействовано свыше 500 военнослужащих и более 50 единиц военной и специальной техники.

Весенний призыв в армию начался 1 апреля и закончится в июле 2021 года.

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