07.04.2021 (17:25)
Впервые четыре женских парадных расчета примут участие в параде Победы в Новосибирске
Впервые четыре женских парадных расчета примут участие в военном параде, который пройдет в Новосибирске в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Для участия в параде отобраны лучшие военнослужащие-женщины. В настоящее время они приступили к тренировкам, которые будут проходить ежедневно от трех до восьми часов в день. В ходе тренировок участницы парада будут отрабатывать строевые приемы без оружия и с оружием, а также пошереножное движение и движение в составе парадных расчетов.
Как сообщалось ранее, более двух тысяч военнослужащих примут участие в параде в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске.
По главной площади города во время торжественных мероприятий пройдет механизированная колонна, состоящая из 58 единиц военной техники. Возглавит колонну легендарный танк Т-34.