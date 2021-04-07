07.04.2021 (17:25)

Впервые четыре женских парадных расчета примут участие в параде Победы в Новосибирске

Впервые четыре женских парадных расчета примут участие в военном параде, который пройдет в Новосибирске в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Для участия в параде отобраны лучшие военнослужащие-женщины. В настоящее время они приступили к тренировкам, которые будут проходить ежедневно от трех до восьми часов в день. В ходе тренировок участницы парада будут отрабатывать строевые приемы без оружия и с оружием, а также пошереножное движение и движение в составе парадных расчетов.

Как сообщалось ранее, более двух тысяч военнослужащих примут участие в параде в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске.

По главной площади города во время торжественных мероприятий пройдет механизированная колонна, состоящая из 58 единиц военной техники. Возглавит колонну легендарный танк Т-34.

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